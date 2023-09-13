فيديو.. الأرجنتين تهزم بوليفيا بثلاثية في غياب ميسي بتصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب الأرجنتين، الفوز على نظيره بوليفيا بنتيجة ثلاثةأهداق نظيفة، في المباراة التى جمعتهما على ملعب هيرناندو سيليس ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأرجنتين وبوليفيا بتصفيات كأس العالم 2026

أحرز منتخب الأرجنتين الهدف الأول عن طريق إنزو فيرنانديز بالدقيقة 31 وسجل نيكلاس تاجليافيكو الهدف الثانى في الدقيقة 42، وأضاف نيكولاس جونزاليس ثالث اهداف التانجو في الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفه.

وشهدت المباراة غياب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن تشكيل منتخب بلاده، بسبب الإصابة التى لحقت به فى المباراة السابقة أمام الاكوادور.

إصابة ميسي

وغادر ليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو في الدقيقة 89 بمباراة الإكوادور في الجولة الأولى بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكشف اللاعب حقيقة إصابته والخروج من المباراة.

وقال ميسي فى تصريحات اذاعية:"خرجت لأنني متعبا قليلا، لذلك طلبت الخروج من المباراة، ولكنى على ما يرام الأن، ولا داعى للقلق فهناك مشوار طويل لتحقيق الحلم".

ولعب منتخب الأرجنتين بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

في خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيوكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي بول

في الهجوم: نيكولاس جونزاليس - لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز.

فيديو.. ثلاثية الأرجنتين في شباك بوليفيا