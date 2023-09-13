الأرصاد: المنخفض الجوي المسبب لعاصفة دانيال يتجه للمناطق الشرقية لمصر (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي المسبب لعاصفة دانيال سيبدأ يتلاشى تمامًا ويتجه للمناطق الشرقية لجمهورية مصر، ما ينتج عنه تحسن واستقرار في الأحوال الجوية، ولكن هناك فرص لسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومن الممكن امتدادها للداخل على محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء وقد تصل أمطار ضعيفة لبعض المناطق بالقاهرة الكبرى، مؤكدة أن سقوط الأمطار غير مؤثر تماما على الأنشطة اليومية في كل المحافظات.

نشاط الرياح

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 إلى 35 كيلومتراً على الساعة، وهذا ما سيؤدي إلى تحسن في الأحوال الجوية، وبالتالي الشعور بقيم درجات حرارة أقل، مطمئنة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية: “مفيش أتربة ورمال مثارة اليوم على كل مناطق الجمهورية»، إذ إن الرياح شمالية قادمة من البحر المتوسط”.

درجات الحرارة

وتابعت، أن درجات الحرارة بدأت تعود إلى المعدلات الطبيعية لها في الوقت نفسه من كل عام، متوقعة تسجيل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم بين 32 و33 درجة مئوية، وهذا يدور حول المعدلات الطبيعية، لذلك يكون طقس اليوم خلال فترات النهار، حار على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، بينما شديد الحرارة على بعض المناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد فضلا عن جنوب سيناء.