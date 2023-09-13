العاصفة دانيال.. أمطار شديدة في المحافظات الساحلية ولا أضرار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي الخاص بالعاصفة دانيال بدأ يتحرك من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، ولذلك حدث انخفاض بدرجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية باختلاف 6 درجات عن الأمس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة على القاهرة وصلت لـ 32 درجة مئوية، فضلا عن نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

وأضافت «غانم»، أن الجميع شهد سقوط أمطار على عدد من المناطق الساحلية، وكانت ما بين المتوسطة للخفيفة بحسب كل محافظة، ومن منطقة إلى أخرى.

وتابعت عضو الأرصاد الجوية، أن أشد محافظة في الأمطار كانت المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط بداية من محافظة مطروح، ومن ثم الإسكندرية، وبعض المناطق من البحيرة، ومناطق داخلية من محافظة المنوفية ومحافظة القليوبية، مؤكدة أن الأمطار لم تعطل أي أعمال يومية في أي محافظة من المحافظات، وكان هناك تنسيق كامل مع غرف الأزمات في كافة المحافظات.

واستكملت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه لم يكن هناك أي ضرر من الأمطار، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة استمرار فرص الأمطار، ولن تكون مؤثرة تماما على أي أعمال يومية.

وواصلت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية ستشهد أمطار، وكذلك محافظات البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، والساعات المقبلة، كما تشهد القاهرة الكبرى أمطار خفيفة أيضا، بعد تحرك المنخفض الجوي الخاص بالعاصفة دانيال إلى المنطقة الشرقية.

