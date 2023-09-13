"تكنولوجيا الأغذية" يختتم برنامجًا تدريبيًا في مجال سلامة الغذاء

اختتم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى فى مجال سلامة الغذاء بعنوان "تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة"، لـ 20 مشاركًا من العاملين بشركات التصنيع الغذائى وشباب الخريجين وطلاب الجامعات والذى استمر لمدة 3 أيام بالمقر الرئيسى للمعهد.





أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد إلى أن نظام الهاسب هو نظام وقائي يهتم فى المقام الأول بسلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر أو مصادر الخطر عند إنتاج وتصنيع الأغذية سواء كانت مخاطر بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد ما يسمى بالنقاط الحرجة فى عملية التصنيع التي يلزم السيطرة عليها عن طريق متابعة دقيقة لضمان سلامة المنتج ، موضحًا أنه لا يمكن تطبيق نظام الهاسب بدون تطبيق الإجراءات أو الممارسات الجيدة للتصنيع المصممة خصيصًا للمصنعين العاملين في قطاع المواد الغذائية وتستند إلى متطلبات الجودة الأساسية للإنتاج الصحي.

وأضاف عرفات تضمن ممارسات التصنيع الجيد امتثال المنتجات لمعايير معينة، بدءًا من إدخال المواد الخام إلى مرافق الإنتاج، بما في ذلك أعمال التصميم والإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع في جميع العمليات الأخرى.

عند تطبيق نظام "الهاسب" فإنه يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية كما يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية ويجعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء آمن.



ومن جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن تطبيق نظام الهاسب فى المنشأه الغذائية يؤدى أيضا الى توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة ، و يمكن من خلاله تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي بالإضافة الى أن يقلل من فرص سحب المنتج من السوق حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء علاوة أنه يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية و يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعرف على كيفية تطبيق نظام فى المنشآت الغذائية بهدف إنتاج غذاء آمن صحيًا وبجودة عالية وفى نهاية البرنامج سيتمكن المتدرب من التعرف على مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء- وضع الأسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر ووضع الإجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر أو التخلص منها أو خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط التحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها ومنع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين أو تقليله لأقل حد ممكن - التحكم في التلوث.

