سلامة الغذاء: تسجيل 9 منشآت غذائية وتنفيذ 106 مأموريات رقابية

المركز الإعلامي يصدر تقريره الأسبوعي الــ 30

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 30، وذلك عن الفترة من 26 أغسطس – 1 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 106 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وسجلت 4 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفى 1 مورد لاشتراطات الهيئة، ، وأصدرت الإدارة 335 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وقامت الإدارة بشن حملة تفتيشية على مراكز تعبئة الرمان بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الريفية (إيراس) خلال الفترة من 26 – 31 أغسطس الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3405 رسالة بواقع 175000 طن، تنوعت ما بين 460 صنفاً من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة والبطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 11000 طن لكل منهما، ثم البصل بإجمالي 5000 طن، فيما تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 8000 طن، ثم المانجو والرمان بـ 7000 طن لكل منهما.

ومثلت السودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية والصومال من إجمالي 130 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 535 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 410 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 390 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1410 رسالة بواقع 160000 طن، تم رفض 20 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 185 صنف من قمح، زيوت متنوعة ولحوم من 76 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أندونيسيا، أمريكا والبرازيل.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 476 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 250 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بـ 198 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 80 منتج و9 شركات ، كما فحصت 921 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 3 زيارات معلنة لمضارب الأرز بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، و21 زيارة معلنة لمواقع تخزين القمح بمحافظات (الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، الجيزة، الفيوم، قنا، الأقصر، سوهاج)، وسجلت 1 مضرب أرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 35 شكوى، وتم غلق 20 شكوى، وجاري فحص 15 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 751 منشأة بعدد من المحافظات منها الجيزة، قنا، الأقصر، مرسى مطروح، بورسعيد للتأكد من مدى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمطاعم.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 64 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 10 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1490 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 359 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 167 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (القليوبية، القاهرة، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، بورسعيد).

كما تم معاينة 5 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء)، بمحافظات القليوبية، الدقهلية، بورسعيد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، المنوفية وكفر الشيخ، وتم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة إلى 47 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 31 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الغربية، قنا والمنوفية.



