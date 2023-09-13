79 مليون يورو لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة بنطاق مصرف "كيتشنر "

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة "الغربية والدقهلية وكفر الشيخ"، لافتًا إلى التعاون الكامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ تطوير وتأهيل مشروع مصرف "كيتشنر" بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسيير الوزارية بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات، التي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 79 مليون يورو تنفذ خلال الشهور القليلة القادمة.

وأشار "آمنة" إلى أن وزارة التنمية المحلية تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات والالتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان.

ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو ٤٤٤ مليون دولار، من بينها ٥٩ مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.

جانب من الاجتماع



