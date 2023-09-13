وفاة تاجر ماشية وإصابة شقيقه وسائق في حادث انقلاب سيارة بجهينة

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالماشية بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيسر نتج عنه وفاة تاجر ماشية وإصابة شقيقه وقائد السيارة بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بانقلاب سيارة ومتوفـى ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "محمد . ع . ح . ق" 50 سنة سائق ومقيم دائرة مركز المراغة بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

ونتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة "رزق . ا . ع . م" 40 تاجر ماشية ومقيم دائرة مركز سوهاج مالك الماشية وإصابة كلاً من :- قائد السيارة بجرح بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم ومستقل السيارة وشقيق المتوفـي "علي . ا . ع . م" 48 سنة عامل ومقيم بذات الناحية مالك الماشية بكسر بالذراع الأيسر وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية .

وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .