مع وصول العاصفة دانيال ..نصائح للسائقين لتفادي الحوادث في ظل التقلبات الجوية

تشهد البلاد،خلال هذه الأيام ، حالة من التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، نشاط للرياح والأتربة وسقوط أمطار متفاوتة على بعض المناطق،وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن وصول تأثير العاصفة دانيال إلى الإسكندرية مساء اليوم لتصل بعدها إلى مناطق «السلوم -سيوة -مطروح»، تلك العاصفة التي سببت كوارث في الدولة الليبية وأسفرت عن وقوع آلاف الضحايا والمصابين .

أوصت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر والحيطة ونصحت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية وأصحاب الأمراض الصدرية بحزمة من الارشادات والنصائح الصحية للوقاية والحماية من تأثيرات العاصفة والتقلبات الجوية.

في ظل التقلبات الجوية دائما من ينصح رجال المرور السائقين وقائد المركبات بتزهى الحذر وخاصة وقت سقوط الأمطار وتواجد الشبورة والأتربة تجنبا للحوادث..وتوضح "الوفد" هذه الارشادات للسائقين في السطور التالية:

-تجنب السرعات الزائدة والسير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة .

- التحكم في عجلة القيادة وتشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- ترك مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين حتى تتمكن من الوقوف بأمان

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل حتى لا تنزلق السيارة

_ استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة

- تجنب قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق

-تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث