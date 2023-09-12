تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة الإرهابية».

غدًا..إعادة محاكمة 7 متهمين بـ«خلية إمبابة الإرهابية».

كانت النيابة وجّهت إلى المتهمين تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامي.

إعادة محاكمة متهمين في أحداث مجلس الوزراء

وتنظر محكمة جنايات القاهرة غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

ووجّهت النيابة للمتهم تهم «التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».