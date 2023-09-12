سقوط صاحب محل يتاجر في النقد الأجنبي بالقاهرة

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب محل يقوم بالاتجار في العملات الأجنبية ، وأقرا المتهم بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



القى القبض على المتهم مالك محل هواتف محمولة له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، حال تواجده أمام المحل الخاص به.

أوفي واقعة آخرى لقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لقيامه بسرقة مجوهرات وأموال من داخل شقة في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة،واعترف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

كانت قوة أمنية من مباحث القاهرة، قد تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى- شاشة تليفزيون) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بأنه وراء ارتكاب عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشد عن (مبلغ مالى ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه) كما أرشد عن (3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون محافظة الجيزة) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مجموعة من متحصلات وقائع السرقة.