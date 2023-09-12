"تكنولوجيا الأغذية" يواصل التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية

واصل معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية واستمرارًا للنشاط الإرشادى التدريبى لإعداد خريج مميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية خلال مراحل الإنتاج لتوفير الغذاء بصورة آمنة صحيًا.



أشار دكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، إلى أن المعهد استقبل عدد 95 طالبًا وطالبة من كليات الزراعة من عدة جامعات (القاهرة - عين شمس - بنى سويف – أسوان – الزقازيق – الأزهر– بنها) وكلية العلوم قسم كيمياء حيوية جامعة حلوان وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لتدريبهم لمدة 10 أيام حيث يتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعى وأيضًا التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى ومساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر والفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان ومنتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.



وأكد دكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة فى مجالات التصنيع الغذائى المختلفة وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية وتنمية قدراتهم ورفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية وطرق حفظها حيث يتضمن البرنامج التعرف على طرق حفظ الأغذية التقليدية والحديثة لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتداول علاوة على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة على البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من خلال القيمة المضافة والتدريب العملى على إجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.