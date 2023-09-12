الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مرتدية الملابس السوداء.. بسمة وهبة تعزي الشعب الليبي في ضحايا الإعصار (فيديو)

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

 ظهرت الإعلامية بسمة وهبة مرتدية ملابس باللون الأسود حدادًا على ضحايا إعصار دانيال في ليبيا، وقدمت التعازي إلى الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول.

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 وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحو"،مساء اليوم الثلاثاء :"ما حدث في ليبيا أمر غير متوقع".

 وأضافت بسمة وهبة :" الآلاف مازالوا مفقودين بسبب الفيضانات وهناك مناطق دمرت بشكل كامل بسبب العاصفة دانيال"، متابعة: "مدينة درنة الليبية تكبدت خسائر كثيرة واختفت ربع المدينة بسبب العاصفة دانيال".

  10 آلاف شخص مفقود حتى الآن بسبب السيول: 

 وأردفت:" التقديرات تشير إلى تواجد حوالي 10 آلاف شخص مفقود حتى الآن بسبب السيول "، مضيفا:" ما يحدث في ليبيا مشهد مؤلم وموجع".

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