الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الطائرة الشاطئية يواجه الفائز من الجزائر وأندرو في ألعاب البحر المتوسط

منتخب الطائرة الشاطئية
منتخب الطائرة الشاطئية

اسفرت قرعة منافسات الكرة الطائرة عن مواجهة منتخبنا الوطني للرجال للفائز من أندرو والجزائر في الدور التمهيدي لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

txt

منتخب مصر للكرة الشاطئية يحقق المركز الرابع بدور ألعاب البحر المتوسط

 وأقيمت اليوم قرعة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية والتي وضعت منتخبنا في مواجهة الفائز من منتخب أندرو أمام منتخب الجزائر في الدور التمهيدي الثاني للتأهل لدور المجموعات حيث يشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين . 

ويخوض منتخب الرجال للكرة الطائرة مباراته يوم غدا الأربعاء في الرابعة عصرا. وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة محدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

 ووصل اليوم إلى مدينة هراكليون بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في منافسات البطولة.

الجريدة الورقية