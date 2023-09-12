منتخب مصر للكرة الشاطئية يحقق المركز الرابع بدور ألعاب البحر المتوسط

نجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في تحقسق المركز الرابع لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان بعد الخسارة من منتخب المغرب بنتيجة 5-3 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جاءت أهداف منتخبنا عن طريق إسماعيل بهجت هدفين ومصطفى شيكا هدف.

ونجح منتخب الفراعنة في التأهل لمباراة المركزين الثالث والرابع بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف منتخب البرتغال الذي تصدر المركز الأول برصيد 3 نقاط أيضا وجاء منتخب إيطاليا في المركز الثالث والأخير بالمجموعة بدون رصيد وذلك بعد إعتذار منتخب ليبيا عن المشاركة في البطولة.

واكن منتخبنا لكرة القدم الشاطئية قد مشواره في البطولة بالفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2 ثم الخسارة من البرتغال بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية امتدت للشوط الإضافي.

قائمة المنتخب المصري

وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني كلا من مصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.