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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

"اللغة الفرنسية" تحصل على معادلة ليسانس الألسن فى كلية اللغات بجامعة بدر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية قرر معادلة درجة ليسانس "برنامج اللغة الفرنسية" فى كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة، والتى يمنحها بـ"ليسانس الألسن والآداب"، داخل الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

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وأشار عميد الكلية إلى معادلة درجة ليسانس لـ"برنامج اللغة الفرنسية" فى الكلية جاء بقرار المجلس رقم (247) بتاريخ يوم (23) فى شهر "أغسطس" الماضى لعام 2023 لمدة (5) سنوات دراسية تنتهى عام (2027/2028).

وأوضح عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية قرار فى نفس الجلسة تجديد معادلة برامج اللغات "الإنجليزية، الصينية، الإيطالية والألمانية"،مشيراً إلى أن برنامج اللغة الإسبانية قد حصل على المعادلة فى وقت سابق.

وجاءت قرارات معادلة البرامج بعد تحقق لجنة تم تشكليها من قبل قطاع دراسات الألسن والآداب؛ من مدى كفاية وكفاءة الموارد المادية والبشرية فى الكلية، وملائمة اللوائح الدراسية لبرامجها التعليمية وإستيفائها للضوابط والمعايير التى حددتها لجنة القطاع.

ووجه الدكتور حسين محمود، الشكر لفريق عمل الكلية على هذا الإنجاز الكبير والذى يأتى بعد مجهود شاق،موضحاً أن أهم ما يميز كلية اللغات والترجمةبالجامعة، أنها تطبق نظرية فريق العمل المتكامل، ومن ثم كان النجاح في الوصول إلى تلك الخطوة المهمة بتجديد معادلة البرامج داخل الكلية.

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