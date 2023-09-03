5 جامعات تستفيد من فرص تدريب الرقابة المالية لأول مرة منذ تأسيسها

٦١٤ طالباً مستفيداً

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لأول مرة منذ إنشائها دورات تدريبية لطلبة الجامعات، بهدف تدعيم رؤية الهيئة التى تستهدف رفع مستويات الشمول المالى عن طريق نشر الوعى والثقافة المالية لتعريف المشاركين بالخدمات المالية غير المصرفية، وكيفية الاستفادة منها، وكذلك تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية التى يتطلبها سوق العمل وذلك لدعم الأسواق المالية غير المصرفية مستقبلا بكوادر بشرية تعمل بكفاءة للمساهمة فى تطوير ودعم استقرار تلك الأسواق.

نظمت الهيئة دورات تدريبية متتالية لإتاحة أكبر فرص تدريب للطلبة تضمنت جلسات خاصة بسوق رأس المال وأهميته فى توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على تنفيذ خطط التوسع والنمو وكذلك كيفية الاستثمار فى الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

شارك فى الدورات التدريبية ٦١٤ طالبًا وطالبة من ١٠ كليات تنتمى لعدد ٥ جامعات مختلفة على مستوى الجمهورية وتم عقد اختبار بعد انتهاء التدريب للتعرف على مدى استيعاب واستفادة الطلاب، وتحديد العناصر المتميزة منهم لاستكمال فترة تدريب عملى لمدة شهر داخل إدارات الهيئة تم خلاله التدريب العملى على أساليب إدارة الملفات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والتطبيق العملى للقوانين والقرارات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال... جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت على موقعها الإلكترونى عن توفير فرص تدريب خلال فترة الصيف لطلاب الجامعة المقيدين بالكليات ذات الصلة بعمل الهيئة ومنها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة وكلية حاسبات ومعلومات وكلية إعلام.