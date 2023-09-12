تنفيذ أعمال رصف شوارع بهتيم بالقاهرة

ينفذ الجهاز التنفيذى بشرق القاهرة فرد طبقه السن استعدادًا لأعمال الرصف فى إطار رفع كفاءة وتطوير منطقة مساكن بهتيم، وذلك بتقديم وسائل الدعم للمشروعات التى تهتم بأعمال رفع كفاءة وتطوير المناطق العشوائية والتى ستسهم بشكل جذري فى نقلة نوعية وتحويلها إلى مناطق حضارية والتى ستسهم بشكل مباشر بتحسين المناخ المعيشى للمواطنين.

وفى إطار الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءه وتحسين الخدمات بشوارع منطقة مساكن بهتيم كلف أحمد أنور، رئيس حى شرق الأجهزة المعنية بالإشراف والمتابعة مع الاستشاريين للأعمال والمراحل التى تتم على أرض الواقع بالمواصفات الفنية المطلوبة ووفق الجدول الزمني المحدد وجارٍ الاستمرار بأعمال فرد طبقه السن والدمك كأحد المراحل الأولى فى أعمال الرصف وذلك عقب أعمال الإحلال والتجديد للمرافق.

وأكد رئيس الحى بأن تلك المساعي تهدف إلى تحقيق اقصى معدلات إنجاز وتقليل المدة الزمنية فى أعمال التطوير والتى ستقوم بالعمل على إحداث نقلة نوعية وحضارية لتلك المنطقة المستهدفة بالتطوير.

كما ناشد أهالى المنطقة بتقديم كل أوجه التعاون مع الجهاز التنفيذى للقيام بتلك الأعمال والتى تأتى فى صالح المواطن.