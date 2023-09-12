عمر كمال يسجل أولى أهداف المنتخب أمام تونس ويقلص الفارق

سجل المنتخب الوطني أولى أهدافه أمام تونس، خلال المباراة الودية الجارية بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.





جاء الهدف في الدقيقة 34 عبر اللاعب عمر كمال عبدالواحد من تسديدة خارجية قوية، لتصبح النتيجة تقدم تونس بثنائية مقابل هدف.

ويأتي تشكيل المنتخب كما يلي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال - علي جبر - حسام عبدالمجيد - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

بينما يمثل تونس ..

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العبدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة – عيسى العيدوني – إلياس السخيري – علي معلول.

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان – إلياس عاشوري – يوسف المساكني.