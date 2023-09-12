الجمعة المقبل .. الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي

يستضيف ستاد الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ، مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، في كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته الجمعة المقبل.





وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر قنوات بي إن سبورتس ، وإحتمالية النقل على السعودية الرياضية باعتبار أن اللقاء يقام على أراضيها.



وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، منذ قليل مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

اجتماع كولر مع اللاعبين ..

وقبل بدء فقرات المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.



وأكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن الثنائي «علي معلول وبيرسي تاو»، لاعبي الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما.

وأوضح خالد بيبو أن «معلول» و«تاو» سوف يلحقان ببعثة الفريق في السعودية اليوم وغدًا تباعًا؛ استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.