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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الزراعة" تطلق 10 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة

منافذ بيع بيض المائدة
منافذ بيع بيض المائدة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والدقهلية. 

بيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة

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وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ ومبادرة من خير مزارعنا لاهالينا، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين. 

 

واضاف صالح ان السيارات استهدفت الميدان العامة والشوارع المزدحمة بالمحافظات، ومناطق متفرقة فيها، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين، حيث بلغ سعر كرتونة بيض المائدة والتي طرحتها الوزارة اليوم ١١٠ جنيه، اي أقل من مثيلاتها بالاسواق بنسبة كبيرة، مشيرا الى استمرار تلك السيارات لتغطية كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة بالتناوب.


 

بيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة
بيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة

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