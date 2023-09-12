"الزراعة" تطلق 10 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والدقهلية.

بيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ ومبادرة من خير مزارعنا لاهالينا، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

واضاف صالح ان السيارات استهدفت الميدان العامة والشوارع المزدحمة بالمحافظات، ومناطق متفرقة فيها، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين، حيث بلغ سعر كرتونة بيض المائدة والتي طرحتها الوزارة اليوم ١١٠ جنيه، اي أقل من مثيلاتها بالاسواق بنسبة كبيرة، مشيرا الى استمرار تلك السيارات لتغطية كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة بالتناوب.





بيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة