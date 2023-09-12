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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في 4 دقائق .. منتخب تونس يفاجئ مصر بهدفين مبكرين خلال المواجهة الودية

منتخب تونس
منتخب تونس

 تقدم المنتخب التونسي على المنتخب الوطني بهدفين من دون رد، خلال اللقاء الودي الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وديًا.
 

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علي معلول أساسيًا مع تونس في مواجهة المنتخب الوطني الودية


 جاء الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من تسديدة  قوية عبر اللاعب عيسى ليدوني، قبل أن يضاعف حمدي فتحي، لاعب المنتخب، تقدم نسور قرطاج عند الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه.

 وجاء تشكيل المنتخب الوطني في اللقاء كما يلي ..

 حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
 خط الدفاع: عمر كمال - علي جبر -  حسام عبدالمجيد - أحمد رمضان بيكهام.
 خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.
 خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

 بينما يمثل تونس ..

 حراسة المرمى: أيمن دحمان.
 خط الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العبدي.
 خط الوسط: وجدي كشريدة – عيسى العيدوني – إلياس السخيري – علي معلول.
 خط الهجوم: محمد علي بن رمضان – إلياس عاشوري – يوسف المساكني.
 

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