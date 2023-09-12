علي معلول أساسيًا مع تونس في مواجهة المنتخب الوطني الودية

أعلن جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة مصر التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي.

ويمثل منتخب تونس في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العبدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة – عيسى العيدوني – إلياس السخيري – علي معلول.

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان – إلياس عاشوري – يوسف المساكني.



وعلى صعيد المنتخب الوطني تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على إثيوبيا بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت بينهما أخيرًا، على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا 2024.

جاء هدف مصر الوحيد في اللقاء بالدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية من اللاعب عمر مرموش، ترتد من الحارس ويتابعها مصطفى فتحي ويضعها في الشباك معلنًا أول أهداف الفراعنة في اللقاء.

وضمن المنتخبان “المصري والتونسي” تأهلهما إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية في نسختها المقبلة بدولة كوت ديفوار مطلع العام المقبل.