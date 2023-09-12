اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يعزي الشعبين المغربي والليبي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يعزي الشعبين المغربي والليبي".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مدبولي يطلق منصة مصر لفرص الاستثمار الأخضر

وزيرة البيئة: مليار جنيه عائدًا سنويًا من الاستفادة من قش الأرز

كارثة إنسانية جديدة في ليبيا بعد المغرب

أربعة آلاف قتيل بينهم 75 مصريًا و10 آلاف مفقود

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى ألفين وخمسمائة قتيل

توجيه رئاسي للقوات المسلحة بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء المغاربة والليبيين

في بورسعيد.. يذبح شقيقته لخطبتها دون موافقته

إطلاق خطة التنمية الشاملة في شمال سيناء