العبرة بالعطاء .. لاعبون تألقوا بعد سن الـ 35 بالكرة المصرية

أثار انتقال الفرنسي أنتوني موديست إلى النادي الأهلي خلال انتقالات الصيف الجاري، حالة من الجدل وعدم القبول من البعض، باعتبار أن اللاعب يبلغ من العمر 35 عامًا، الأمر الذي يجعله على وصفهم قليل العطاء مع ناديه ولا يمتلك فرص الاستمرارية في الملاعب.

تستعرض الوفد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية الذين تألقوا في عمر الـ30 وخاصة بعد تخطيهم الـ35:

- انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى الزمالك عام 2000 في عامهم الـ 34 بعد مسيرة دامت مع الأهلي قرابة الـ 20 عامًا في مرحلة الناشئين والفريق الأول، وشهدت فترة الثنائي مع الزمالك تألقًا لافتًا وحصد الكثير من الألقاب المحلية والقارية.



- محمود عبدالرازق شيكابالا.. يقدم الفهد الأسمر مستويات مميزة مع الزمالك الآونة الأخيرة بإحداثه للفارق وتسجيل أهداف من خارج منطقة الجزاء تتضاهي الأهداف العالمية فضلًا عن الاختراقات من العمق والتسديد بدقة مع صناعة الأهداف، ويبلغ شيكابالا من العمر 37 عام الآن، وتألق بشكل لافت مع الأبيض بعد عامه الـ 35.



- عبدالله السعيد .. ويستعد اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لخوض موسمه الجديد مع بيراميدز، بعد أن تألق معهم بشكل لافت منذ انتقاله في يناير عام 2019 في عمر الـ 34 ، ليصنع الفارق مع بيراميدز.

- أحمد فتحي ومسيرة ممتدة .. يقترب اللاعب الدولي السابق من عامه الـ 39 ويستعد لخوض موسم جديد مع بيراميدز، واستطاع فتحي منذ انتقاله إلى فريقه الجديد قادمًا من الأهلي بعد تخطيه عامه الـ 35 مواصلة الظهور الجيد بالملاعب المصرية في مركز الظهير الأيمن.



- محمد عبدالشافي.. ويستعد اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، لتقديم موسم جديد مع الأبيض بعد تراجعه أخيرًا عن قرار الاعتزال، ويحظى عبدالشافي بشعبية مميزة مع الزمالك بعد تقديمه مردود فني مميز السنوات الأخيرة.

- صلاح أمين .. يعد صلاح أمين من أشهر لاعبي الكرة المصرية السنوات الأخيرة، الذين تألقوا في سن الثلاثين، بصورة لافتة أيضًا مع أندية مصرية عدة: "الإنتاج الحربي، مصر المقاصة ، طلائع الجيش وادي دجلة ..".



- تجربة حسام باولو .. ويعد باولو أيضًا من اللاعبين المميزين الذين تألقوا في مراحل متأخرة من العمر، مع سموحة والداخلية، كذلك تمكن من تقديم مردود مميز عند انتقاله للزمالك في عمر الـ 34 عام 2017.