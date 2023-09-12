ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بواقع 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2200 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2304 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1886 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1467 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 943 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17600 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1920 دولارًا للأوقية.

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحًا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1946.10 دولار.

من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتًا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدًا الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأمركية.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري "نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلًا ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب".

ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأمريكي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3% إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1221.83 دولار.