محمد صلاح يقود المنتخب الوطني في ودية تونس

أعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة تونس الودية التي تنطلق في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

ويمثل المنتخب الوطني في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال - علي جبر - حسام عبد المجيد - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.



كان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على إثيوبيا بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت بينهما، أخيرًا، على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا 2024.

جاء هدف الفراعنة الوحيد في المباراة بالدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية من اللاعب عمر مرموش، ترتد من الحارس ويتابعها مصطفى فتحي ويضعها في الشباك معلنًا أول أهداف الفراعنة في اللقاء.



وبدأ المنتخب الوطني لقاء إثيوبيا بتشكيل ضم كل من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – علي جبر – محمد عبدالمنعم – أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية – محمود حمادة – حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى فتحي – مصطفى محمد – عمر مرموش

واعتبرت المباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن منتخبنا التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار والتي ستقام مطلع العام المقبل، حيث يتربع المنتخب الوطني على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات بينما خسر مباراة وحيدة من إثيوبيا.