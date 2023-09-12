ماسك قشر الموز.. يخلصك من الشعر الأبيض| تعرفي على فوائده

الموز من الفواكة الصحية والمفيدة للجسم بشكل عام، بالإضافة لذلك فقشرة الموز تحتوي أيضًا على فوائد مذهلة لا تقل أهميتها عن الثمرة نفسها، فهي الحل المثالي لشعر قوي وطويل، كما يخلصك من الشعر الأبيض والقشرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة صنع ماسك سحري للتخلص من الشعر الأبيض.

طريقة تحضير خلظة الموز وزيت الزيتون

المكونات

ثمرة من الموز.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

خلط المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس تمامًا.

توزع المكونات على الشعر بالكامل من جذوره إلى أطرافه مع تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة.

تُترك المكونات على الشعر لمدة 30 دقيقة فقط مع تغطيته بـ منشفة ساخنة أو قبعة الاستحمام.

يُشطف الشعر بالماء الفاتر وشامبو خاص للأطفال.

فوائد قشر الموز للشعر الأبيض

يعمل قشر الموز على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وهو ما يعمل على تحفيز نمو جذور وبصيلات الشعر وتجددها.

يقضي قشر الموز على القشرة التي تصيب فروة الرأس نظرًا لاحتوائه على مضادات للبكتيريا والفطريات.

يعمل على زيادة كثافة الشعر كما أنه يلعب دور بارز في زيادة نموه وطوله.

يعالج الشعر التالف ويزيد من ليونته ويقلل من الجفاف الذي يصيب الشعر، بجانب منحه رطوبة ولمعان وجاذبية طبيعية.

يلعب قشر الموز دور بارز في القضاء على الشعر الأبيض المبكر الذي يظهر بسبب كبر السن أو نقص المعادن في الجسم.

يساعد قشر الموز على توفير الأوكسجين والغذاء لـ جذور الشعر وهو ما يُحفز من زيادة نموها وتجديد البصيلات التالفة أو الضعيفة وتقويتها.