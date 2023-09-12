محافظ القاهرة : حياة كريمة غيرت الحياة للأفضل وتخدم 60 مليون مواطن 

خلال تدشين مبادرة "مدرستي سعادتي" لتوزيع نصف مليون شنطة

أكد اللواء محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل خاصة وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك خلال تدشين فاعليات مبادرة "مدرستي سعادتي" التي تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة، وبدأ محافظ القاهرة فاعليات المبادرة بأحياء المنطقة الشرقية من مجمع إعلام مدينة السلام بحي السلام أول، في حضو د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعبدالله عزت الديب رئيس حى الزاوية الحمراء، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على توفير اقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية ، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين وهو الأمر الذي يساعد الشعب المصري على تخطي جميع الصعاب .

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الاهلية النشطة فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا الي أن المبادرة ستقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة ، مشيرًا إلى دعم المحافظة للأسر المنتجة من خلال عمل معارض مجانية لهم وفتحها للجمهور للبيع بأسعار مخفضة بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد .

وعلى هامش الحفل افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الشمالية الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومنصة أيادى مصر تضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية .

وياتي هذا ضمن فاعليات مبادرة " مدرستى سعادتى" التى تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة، وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى الداخل والخارج.