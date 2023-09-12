قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض مران غدًا الأربعاء على ملعب نادي زد.

الزمالك يخوض مرانه على ملعب نادي زد

واستقر الجهاز الفني رغبته في خوض مران الأربعاء والأخير قبل سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا على ملعب من النجيل الصناعي، قبل أن يتم الاستقرار على خوضه بملعب زد بمدينة الشيخ زايد .

ويختتم الزمالك تدريباته في الثامنة صباح غدا الأربعاء، على أن تغادر بعثة الفريق القاهرة، مساء الغد متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.