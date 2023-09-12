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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الإعصار دانيال.. وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت إدارة أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، الثلاثاء، نقل 145 جثة لمصريين، قضوا بسبب العاصفة دانيال المدمرة التي ضربت مدنا في شرق البلاد.

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وذكرت الإدارة في بيان مقتضب، نشرته على صفحتها على فيسبوك، أنه "وصل عدد 145 جثمانا من إخوتنا المصريين إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم".

 

وفي بيان لاحق، أفادت الإدارة أن "جميع الوفيات تم ترحيلها إلى مصر".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه القوات المسلحة بمد يد العون والمساعدة للشعب الليبي بعد إعصار دانيال الذي راح ضحيته أكثر من ثلاثة آلاف شخص، إضافة إلى إعلان مصر الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.

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