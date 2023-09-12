الأسهم اليابانية : ترتفع مع تراجع الين وصعود أسهم شركات السيارات

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، بما يصل الى بنحو 1%، وقادت شركات صناعة السيارات المكاسب، إذ تراجع الين عن أعلى مستوى في أسبوع ليدعم أسهم شركات التصدير وشهية المخاطرة.

الأسهم اليابانية

وصعد المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 0.95% ليُغلق قرب أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 32776.37 نقطة.

فى حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية الجلسة مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.82% ليصل الى مستوى 2379.91 نقطة.

ويتحرك الين والأسهم في اتجاهين متعاكسين، نظرا لأن صعود العملة يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لأسهم شركات التصدير كما يجعل الأسهم أعلى سعرا للأجانب.

وزاد سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.4% ليقود المكاسب على المؤشر توبكس اليوم الثلاثاء.

وقفز مؤشر قطاع النقل فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 2.04% ليصبح الأكثر ربحا بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية.

وارتفع سهم سوني جروب المصنعة للألعاب ومعدات الصوتيات فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.2% بينما زاد سهم يونيكلو المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينغ بأكثر من 1%.

وصعد سهم سوفت بنك غروب للتكنولوجيا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2%، بحسب الاسواق العربية.

وهوى سهم "آي.إتش.آي" المصنعة للمعدات الثقيلة فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 15.8% وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، فيما انخفض مؤشر شركات صناعة الصلب 0.7%.

الأسهم الأمريكية ترتفع مع صعود أسهم "تسلا" وترقب بيانات التضخم

الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على ارتفاع اليوم الاثنين مع صعود أسهم شركة تسلا، بينما ترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع لمحاولة استنباط مسار سعر الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في الأسهم الأمريكية بواقع 73.42 نقطة أو بنسبة ارتفاع 0.21% عند الفتح إلى مستوى 34650.01 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة في الأسهم الأمريكية مرتفعا بنحو 23.49 نقطة أو بنسبة ارتفاع 0.53% ليصل إلى مستوى 4480.98 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في الأسهم الأمريكية بواقع 122.51 نقطة أو بنسبة ارتفاع 0.89% ليصل إلى مستوى 13884.03 نقطة عند الفتح.