الأسهم اليابانية: "نيكاي" يرتفع 0.26% في بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي فى أسواق الأسهم اليابانية في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% إلى 32690.54 نقطة،

أسواق الأسهم اليابانية

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 0.43% ليصل إلى مستوى نحو 2369.11 نقطة.

وكان المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية انخفض بأكثر من 1%، الجمعة الماضية، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما سار على درب وول ستريت في ظل المخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية، وأن تمدد الصين حظرا على هواتف آيفون.

الين يرتفع والدولار يتراجع قبل بيانات التضخم في أميركا

الدولار

قفز الين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد تصريحات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا عززت الآمال في أن البلاد قد تدخل قريبا عصرا جديدا بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية، في حين انخفض الدولار قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفعت العملة اليابانية بأكثر من 1% لتلامس أعلى مستوى في أسبوع عند 145.99 مقابل الدولار، مدعومة بتصريح أويدا مطلع الأسبوع بأن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2%.

في غضون ذلك، تراجعت العملة الأميركية قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمضي بالفعل باتجاه "هبوط ناعم" وما إذا كان يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

وقفز الجنيه الاسترليني بنحو 0.5% مقابل الدولار ليصل إلى مستوى سعر 1.2523 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في 3 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما ارتفع اليورو الأوروبي بما يصل نسبته نحو 0.36% ليصل إلى مستوى سعر 1.0738 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي سجل بالأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، 0.31% إلى 104.53.

وقفز الدولار الأسترالي 0.95% إلى 0.6439 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.79% إلى 0.5930 دولار.