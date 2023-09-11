عاجل
العاصفة دانيال.. بيان عاجل من الأرصاد يوضح الأماكن المتضررة (فيديو) تنبيه هام خاص بتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 بن لادن.. حبل غسيل ينهي حياة رجل أشعل صراع الحضارات بقداحة برجي أمريكا
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الأسهم اليابانية: "نيكاي" يرتفع 0.26% في بداية التعاملات بطوكيو

البورصة اليابانية
البورصة اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي فى أسواق الأسهم اليابانية في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% إلى 32690.54 نقطة،

 

أسواق الأسهم اليابانية

 

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 0.43% ليصل إلى مستوى نحو 2369.11 نقطة.

 

وكان المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية انخفض بأكثر من 1%، الجمعة الماضية، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما سار على درب وول ستريت في ظل المخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية، وأن تمدد الصين حظرا على هواتف آيفون.

 

الين يرتفع والدولار يتراجع قبل بيانات التضخم في أميركا 

 

الدولار

 

قفز الين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد تصريحات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا عززت الآمال في أن البلاد قد تدخل قريبا عصرا جديدا بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية، في حين انخفض الدولار قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها هذا الأسبوع.

 

وارتفعت العملة اليابانية بأكثر من 1% لتلامس أعلى مستوى في أسبوع عند 145.99 مقابل الدولار، مدعومة بتصريح أويدا مطلع الأسبوع بأن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2%.

 

في غضون ذلك، تراجعت العملة الأميركية قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمضي بالفعل باتجاه "هبوط ناعم" وما إذا كان يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

 

txt

الين الياباني ينخفض مقابل الدولار لأدنى مستوياته في 2023

txt

الين يسجل أدنى مستوى له في 15 عامًا

 

وقفز الجنيه الاسترليني بنحو 0.5% مقابل الدولار ليصل إلى مستوى سعر 1.2523 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في 3 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

 

كما ارتفع اليورو الأوروبي بما يصل نسبته نحو 0.36% ليصل إلى مستوى سعر 1.0738 مقابل الدولار.

 

وانخفض مؤشر الدولار، الذي سجل بالأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، 0.31% إلى 104.53.

 

وقفز الدولار الأسترالي 0.95% إلى 0.6439 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.79% إلى 0.5930 دولار.

 

مواد متعلقة

الأسهم الأمركية : ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

الأسهم الأوروبية تستقر بعد موجة بيع استمرت 7 أيام

معظم أسواق الأسهم الخليجية تغلق على انخفاض

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها مع التأثر بمخاوف التباطؤ الاقتصادي

الأسهم الأمريكية تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط

الأسهم العقارية الصينية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع
الجريدة الورقية