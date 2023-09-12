عاجل
البابا تواضروس يعقد الاجتماع العام بالكنيسة المرقسية..غدًا السيسي: "مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة"
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهي حياة شاب في الهرم

بوابة الوفد الإلكترونية

جرعة زائدة من  المواد المخدرة  ، تنهي حياة  شاب فى الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

txt

جرعة مخدرات زائد تنهي حياة شخص في المنصورة

txt

جرعة مُخدر زائدة تُنهي حياة شاب في العجوزة

 جرعة زائدة من  المواد المخدرة  تنهي حياة  شاب فى الهرم

وقد تلقت مديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

و فى إطار جهود أجهزة وزراة الداخلية ،  لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المقر الإداري الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر – مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة)أمكن ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. 

مواد متعلقة

بسبب جراب موبيل.. شاب يتخلص من جاره بالجيزة

ضبط المتهم بالتخلص من شخص بعدة طعنات في الطالبية

بدأت بمشادة كلامية.. إنهاء حياة شخص بطلق ناري في الصف

سيارة نقل تدهس عاملًا في موقع تحت الإنشاء بالشيخ زايد

سقوط عامل يتاجر في الأدوية المخدرة بالجيزة

تفاصيل مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر

عاد محمولًا على الأعناق.. حكاية شاب راح ضحية تاجر مخدرات في الوراق

وفاة طالب غرقًا في مياه النيل بأطفيح
الجريدة الورقية