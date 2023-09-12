جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهي حياة شاب في الهرم

جرعة زائدة من المواد المخدرة ، تنهي حياة شاب فى الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهي حياة شاب فى الهرم

وقد تلقت مديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

و فى إطار جهود أجهزة وزراة الداخلية ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المقر الإداري الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر – مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة)أمكن ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.