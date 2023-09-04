جرعة مُخدر زائدة تُنهي حياة شاب في العجوزة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة عقب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في العجوزة، اليوم الاثنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد مصرع شاب بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبإجراء التحريات تبين أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وقام رجال المباحث بمعاينة جثة الشاب، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما (عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وبمناقشتهما أرشدا عن (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) لمعاونته لهم فى الترويج للمواد المخدرة "أمكن ضبطه" بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام سيارتين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,600٫000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريباً.