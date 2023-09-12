اجتماع تنسيقي لأعضاء اللجنة العليا لمأمونية المياه بالشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً عصر اليوم الثلاثاء مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لسلامة ومأمونية المياه بالمحافظة من شركة المياه، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية.

ناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية مع رئيس مجلس إدارة الشركة، تنفيذ تعليمات وزير الصحة والسكان، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة بين المديرية وشركة مياه الشرب في سحب عينات المياه، من خلال عودة اللجان الثنائية بين المختصين لدي المديرية وشركة المياه، ويأتي هذا بخلاف المرور الميداني من فرق الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، على عمليات مياه الشرب وسحب عينات عشوائية مستقلة من مصادر المياه المختلفة.

كما تم مناقشة ما تم تنفيذه بإدارة صحة البيئة بالمديرية وفقاً لخطة عمل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ صحة، والتي ضمن أهدافها تكثيف أعمال صحة البيئة، وتكثيف سحب عينات مياه الشرب والصرف الصحى، وزيادة سحب العينات من الطرود والمحطات المرشحة والجوفية وغيرها، هذا بجانب سحب العينات من حمامات السباحة والخزانات المختلفة بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع المهندس عامر أبو حلاوة، خطة سحب العينات التقليدية، وتقييم المخاطر التي تخص المياه وإدارتها وتغطية جميع مراحل إمدادات المياه ابتداء من المصدر مروراً بالمحطات والشبكات حتي الوصول للمستهلك، ومناقشة الخطط الوقائية للمجابهة وتوقع أي مخاطر قد تحدث لخمس سنوات علة الأقل.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بما تم إنجازه من تطوير ورفع كفاءة محطات وشبكات المياه، ودخول العديد من محطات المياه الخدمة بعد حصولها على شهادة سلامة ومأمونية المياه وهي شهادة تمنح لمدة عامين وتجدد بعد التقييم مرة أخرى لضمان سلامة ومأمونية جميع مصادر المياه ووصول مياه ذات جودة عالية.

وأثنى مسعود على التعاون والتكاتف البناء بين شركة المياه والمديرية، وجميع أعضاء اللجنة المشتركة بين الجهتين، وما له من أهمية قصوى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال تنظيف خزانات المياه للمدارس والوحدات والمستشفيات وجميع المنشآت الحكومية، خاصة في هذا التوقيت قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار المهندس عامر كمال، إلى الاستعداد الكامل من قبل الشركة في توحيد صفوف العمل بينها وبين كافة الجهات المعنية بجودة المياه من الوزارات المختلفة، وعلى رأسهم وزارة الصحة والسكان وكافة الوزارات الأخرى تحقيقاً للأهداف المرجوه، وهو الوصول الآمن للمياه بدأ من المعالجة الأساسية للمصدر خروجاً إلى المستهلك في صورة أمنة تضمن سلامة المواطنين، وذلك تطبيقا للأهداف الأساسية لمأمونية مياه الشرب.