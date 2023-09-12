عاجل.. وفاة 4 لاعبين ليبيين جراء إعصار "دانيال"

توفى 4 لاعبين غرقًا جراء إعصار دانيال، الذي ضرب ليبيا خلال الساعات الاخيرة، وتسبب في مقتل نحو 3 آلاف شخص بحسب ما أعلنه السلطات في ليبيا.

عاصفة دانيال في ليبيا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن وفاة 4 لاعبين غرقا متأثرين بإعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا.

ونشر الاتحاد الليبي عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".

أعلنت السلطات الليبية، قبل قليل، وفاة 75 مصريا جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا خلال الساعات الأخيرة، فيما تعرف بالعاصفة دانيال.

وأشار وزير الداخلية الليبي، إلى أن السلطات تواجه صعوبة في تحديد عدد القتلى حاليًّا، متوقعًا مقتل ألفي شخص على الأقل حتى الآن جراء الفيضانات، موضحًا أن الوزارة تلقت بلاغات بفقدان عائلات بأكملها في الفيضانات التي ضربت البلاد.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.