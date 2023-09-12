النائب محمود قاسم : ثقتنا بلا حدود فى قدرات الجيش لدعم ليبيا والمغرب بعد إعصار دانيال

أشاد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة بتلبية كل المطالب لدى المغرب وليبيا من خلال التنسيق المشتركة لمواجهة تداعيات الزلزال والفيضانات مثمناً بتأكيد الرئيس السيسى لقادة القوات المسلحة على أن هذا الدعم يتضمن أطقم إغاثة أو معدات أو إنشاء معسكرات وأنّ هناك سبع طائرات جاهزة للانطلاق لتقديم الدعم.



كما أشاد " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى بأن ليبيا في حاجة لدعم سريع بسبب حجم الضرر الضخم الناجم عن الفيضانات وأن المعلومات الواردة تحتم ضرورة التحرك بكل القدرات معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى على ثقته في قدرات القوات المسلحة بالتنسيق مع الجيش الليبي، سواء عبر الدخول برا أو بالقوات البحرية أو القوات الجوية.



ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس السيسى على تأكيده خلال هذا الاجتماع المهم على أهمية الإغاثة الجوية في المناطق المنكوبة بمعدات المهندسين على وجه السرعة، موضحا أنه تواصل مع قائد المنطقة الغربية، وأبلغ بأن هناك إجراء عاجلا يتم تنفيذه لكن حجم العمل المطلوب ضخم، بالنظر إلى أن ثلاث مدن تضررت بشكل كبير معرباً عن ثقته وثقة جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية وبلا حدود فى قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة على مساندة ودعم الأشقاء الليبيين للحد من الاثار السلبية لهذه الكارثة المروعة



وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.



وقال بيان رئاسي، إن الرئيس السيسي أمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا.

كما وجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً للأشقاء في ليبيا والمغرب