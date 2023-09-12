عاجل
السيسي: "مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة"
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

العاصفة "دانيال" تربك الحركة بمطار شرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

تسبب الإعصار دانيال في ارتباك حركة الطيران بمطار شرم الشيخ بعد الرياح الشديدة وانعدام الرؤية التي احدثها الاعصار في  الشرق الأوسط والمنطقة العربية بعد اجتياح الاعصار ليبيا وتسببه في خسائر فادحة .

كما تأخر اقلاع الطائرة المتجهة من شرم الشيخ لبرج العرب بالإسكندرية نحو ١٢ ساعة مما أثار الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة علي أمل اقلاع الطائرة .

يذكر إن سلطات مطار شرم الشيخ الدولي رفضت اقلاع الطائرة المتجهة لبرج العرب بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية جراء العاصفة دانيال القادمة من الحدود الليبية.

الجريدة الورقية