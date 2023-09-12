العاصفة "دانيال" تربك الحركة بمطار شرم الشيخ

تسبب الإعصار دانيال في ارتباك حركة الطيران بمطار شرم الشيخ بعد الرياح الشديدة وانعدام الرؤية التي احدثها الاعصار في الشرق الأوسط والمنطقة العربية بعد اجتياح الاعصار ليبيا وتسببه في خسائر فادحة .

كما تأخر اقلاع الطائرة المتجهة من شرم الشيخ لبرج العرب بالإسكندرية نحو ١٢ ساعة مما أثار الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة علي أمل اقلاع الطائرة .

يذكر إن سلطات مطار شرم الشيخ الدولي رفضت اقلاع الطائرة المتجهة لبرج العرب بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية جراء العاصفة دانيال القادمة من الحدود الليبية.