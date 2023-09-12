بيرسي تاو يحسم موقفه من الرحيل أو الاستمرار مع الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه النهائي من الرحيل أو الاستمرار في القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة بعد العروض المقدمة لضمه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة تفيد بارتباط بيرسي تاو بالعودة إلى صن داونز، مع وجود عرض من نادي بيرنلي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي حيث يلعب زميله في جنوب إفريقيا لايل فوستر.

وعند سؤال بيرسي تاو حول هذه العروض، وإمكانية رحيله عن الأهلي ابتسم وكان هادئًا، عندما سأله مراسل شبكة "موزارت سبورت" الجنوب أفريقية، وقال: "لا يزال لدي عقد مع الأهلي حتى 2025، لقد فزنا بخمسة ألقاب الموسم الماضي، لذا سنحاول أن نفعل الشيء نفسه هذا الموسم، أنا سعيد بأنني في الأهلي، نادٍ كبير ويحاولون دائمًا الفوز بالبطولات".

تصريح تاو يؤكد استمراره مع الأهلي حتى نهاية عقده، حيث يتواجد حاليًا في معسكر جنوب إفريقيا، بعد موسم استثنائي مع بطل إفريقيا بتحقيق جميع البطولات التي شارك فيها محليًا وقاريًا.

وأكمل لاعب صن داونز الأسبق: "في الأهلي كل ما حققته عندما يتعلق الأمر بالموسم التالي، يُنسى ولا نضعه في الحسبان، ويتعين عليك البدء من جديد، لتكرار نفس الشيء".

بيرسي تاو يستعد للمشاركة مع الأهلي في كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

بيرسي انضم إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون، ليتخلى عن اللعب في الدوري الإنجليزي من أجل المشاركة باستمرار، ورغم رحيل بيتسو موسيماني الذي جلبه للقلعة الحمراء، إلا أن تاو تألق تحت قيادة مارسيل كولر.

وعلق بيرسي تاو: "الشيء الوحيد الذي أردته عندما ذهبت إلى الأهلي هو لعب كرة القدم، لم أستطع الجلوس على مقاعد البدلاء، والانتظار حتى أحصل على الفرصة، بغض النظر عن القارة التي كنت فيها، لكن كل ما أردته هو اللعب وأن أكون سعيدًا في الملعب".

واختتم: "أصلي من أجل موسم خالٍ من الإصابات مثلما حدث في الموسم الماضي، أصابعي متقاطعة، وآمل أن كل شيء يكون على ما يرام".

الأهلي يكشف موعد انتظام علي معلول وبيرسي تاو في معسكر السعودية

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الثنائي علي معلول وبيرسي تاو، لاعبا الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما.

وأوضح خالد بيبو أن «معلول» و«تاو» سوف يلحقان ببعثة الفريق في السعودية اليوم وغدًا تباعًا؛ استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

ويغادر الفريق عقب مران اليوم إلى السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

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