ضبط 832 عبوة دواء بيطري مخالف في حملات تفتيشية الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات و مراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري، قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية والرقابة التجارية بالشرقية، بتنفيذ ٣ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمراكز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح، ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٦) محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية و ضبط (٨٣٢ عبوة ) لـ (٨٩ صنف ) دواء بيطري مخالف (منتهى الصلاحية وغير مسجل و محظور تداوله) وتم المرور على (٥) مراكز بيع أدوية بيطرية، وضبط سيارة توزيع أدوية مخالفة وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الـ ٨ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٥١١ ألفًا و٥١٠ ) رؤوس ماشية مابين تحصين ( ٢٥٨ ألفًا و٧٩٧ ) رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٥٢ ألفًا و٧١٣ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ١١٠٩٨) رؤوس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٥٦١٦ ) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًّا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية كافة للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه استعرض اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريرًا عن مجهودات المديرية خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ وحتى يوليو ٢٠٢٣، وتمت الإشارة إلى الآتى:

· تم إجراء اختبار لمرض البروسيلا بإجمالى عدد (١٥٦٩٧) رأس ماشية.

· بلغ إجمالي التحصين بلقاح ريف (١) عدد (٣٧٩٢) ولقاح العترة (١٩) عدد (٤٥٩٩) بدائرة محافظة الشرقية.

· إجمالي الحيوانات المختبرة لمرض الدرن (١٣٧٦٦).

· بلغ إجمالي الندوات الإرشادية من "وقاية - رعاية - أمراض مشتركة - رعاية تناسلية - مجازر - تأمين على الماشية - ندوات مشتركة" عدد (٢٣٣٧) ندوة.

· بلغ إجمالي إنجازات الابيدميولوجي ٤٤٤ قرية، ٤٦٢٩ منزلًا، ٦٤ زيارة للأسواق.

· تم الانتهاء من الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بمشاركة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

· بلغ إجمالي عدد ترقيم وتسجيل الماشية (٣٦٦٥٦) رأس ماشية.

· إجمالي الشكاوى التى تم الرد عليها من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمديرية عدد (٢٨٤) شكوى.

· بلغ إجمالي أعداد المذبوحات من (أبقار- جاموس - عجول -ضأن - ماعز -جمال - بتلو) (٢٤٢٠٠) رأس ماشية، وإجمالى مذبوحات الدواجن عدد (٦٥٧٢٧٧٢) طائرًا.

· إجمالي كميات اللحوم والدواجن الموردة إلى الجهات الحكومية من لحوم مجمدة (٤٣٠٠٢) ودواجن مجمدة (١٥٧٨٩٣) ولحوم طازجة (٢٠٩٩).

· إجمالي ما تم تلقيحه اصطناعيًا عدد (١٠٦٢٣) رأس ماشية.

بلغت إنجازات إدارة التدريب فى "الرعاية التناسلية - التلقيح الاصطناعى - المخلفات الحيوانية على اللحوم - الموارد البشرية - الإعداد لشغل الوظائف الإدارية - قانون الخدمة المدنية - الأدوية والمستلزمات الحيوية البيطرية - رعاية وجراحة الماشية - تنمية الموارد البشرية - دورة عن أمراض الأسماك - دورة عن الصناعات الغذائية - قانون الخدمة المدنية والجوانب القانونية - قانون الخدمة المدنية والجوانب المتعلقة بها - دورة إعداد القادة بالقاهرة - دورة التطبيق الحقلى والتلقيح الاصطناعى - دورة رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعى - دورة رعاية وجراحة الحيوانات الأليفة - دورة رعاية الأغنام والماعز - دورة رعاية وفحص الحيوانات الأليفة، إذْ تم تدريب عدد (٦٣) من الأطباء وعدد (٤٤) إداريًّا.