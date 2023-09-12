زيلينسكي يدعو للتركيز على الدفاع عن الدولة.. وروسيا تنشر 12 سفينة عسكرية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأوكرانيين إلى التركيز على الدفاع عن الدولة.. وقال إن "عندما تكون أجزاء من بلادنا هادئة نسبيا، فيجب أن نضع في اعتبارنا دائما ذلك الجزء من أرضنا ومدننا الذي يتعرض لإطلاق النار بشكل شبه مستمر.. روسيا لا تأمل بالفوز".

وأضاف زيلينسكي- في رسالة مصورة اليوم /الثلاثاء/- أنه يتعين علينا جميعا أن نركز على الدفاع عن الدولة تماما كما كنا في الأيام الأولى من الحرب.. لافتا إلى أن روسيا لا تأمل في الفوز، ولكنها تأمل فقط ألا نتمكن من الصمود.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق، بأن بلاده "انتظرت طويلا" لشن هجومها المضاد ضد روسيا، في إشارة إلى أن حلفاء كييف الغربيين تأخروا في تسليم الأسلحة.

وميدانيا، ذكر رئيسة المركز الإعلامي لقوات الدفاع الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك، اليوم/الثلاثاء/، إن الجيش الروسي ينشر حاليًا 12 سفينة عسكرية في البحر الأسود للقيام بمهام قتالية، لكن لا توجد بينها حاملات صواريخ.

ح املات الصواريخ موجودة في نقاط قواعدها

وقالت هومينيوك- في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- "في المجمل، ينتشر التجمع البحري للعدو في البحر الأسود بكمية 12 وحدة ووحدة أخرى تغطي الوضع السطحي في بحر آزوف، وحاملات الصواريخ موجودة في نقاط قواعدها وجاهزة للانتشار، لكن الأمر سيستغرق عدة ساعات".

وأشارت إلى أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تقدر أن التهديد الصاروخي في البحر الأسود لا يزال مرتفعًا للغاية، في حين يعتبر تواجد السفن الروسية في نقاط الانطلاق ممارسة شائعة، لأنها تعتمد على الوضع البحري العام.

وفي خيرسون جنوبي أوكرانيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم أولكسندر بروكودين، إن 6 أشخاص أُصيبوا من جراء 75 هجومًا عسكريًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.