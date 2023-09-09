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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي: أوكرانيا ستحصل على مزيد من دبابات جيبارد لحماية البنية التحتية للطاقة

زيلينسكي
زيلينسكي

 

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن شركاء أوكرانيا سيقدمون المزيد من دبابات جيبارد المضادة للطائرات للاستخدام في حماية مرافق البنية التحتية للطاقة.

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وقال زيلينسكي في خطاب للشعب الأوكراني وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم  السبت : " ستحصل أوكرانيا على المزيد من دبابات جيبارد لحماية شبكة الطاقة لدينا.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تحشد جميع قواتها من أجل زيادة المعروض من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة وضمان الحماية المادية لمنشآت البنية التحتية للطاقة من الضربات الروسية.

يذكر أن زيلينسكي عقد اجتماعًا لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق من اليوم لبحث حماية الطاقة والبنية التحتية الحيوية من هجمات صواريخ الروس والطائرات بدون طيار.

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