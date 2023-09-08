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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يعترف: التفوق الجوي الروسي "يُوقف" الهجوم الأوكراني المُضاد

زيلينسكي
زيلينسكي

صرح الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، بأن وتيرة العمليات العسكرية وفرض العقوبات ضد روسيا وتوريد الأسلحة الغربية إلى كييف تتباطأ، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

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زيلينسكي يُقيل وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف

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زيلينسكي يُعلن تقدم أوكرانيا في هجومها المضاد

وقال زيلينسكي: "الحرب تتباطأ. هذا صحيح، ونحن نعترف بذلك. جميع العمليات أصبحت أكثر تعقيدا وتباطؤا: من العقوبات إلى الأسلحة".

المعدات الغربية

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من المعدات الغربية، وخاصة المقاتلات الحديثة، لتسريع الهجوم المضاد.

وتابع: "لا وجود لنا في السماء، ولكن روسيا موجودة، فإنهم يوقفوننا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد".

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أمام كييف "خريف مثمر وموفق" لجهة تطهير البلاد من أولئك الذين يحاولون إضعافها من الداخل، مشيدا بجهود "ضباط إنفاذ القانون في هذا الجانب".

وكتب زيلينسكي عبر قناته في "تلجرام": "كان هناك اجتماع مع ضباط إنفاذ القانون. إنهم يواصلون تطهير الدولة من أولئك الذين ما زالوا يحاولون إضعاف أوكرانيا من الداخل".

الجريدة الورقية