المنوفية تواصل كسح مياه الأمطار وتنشر ماكينات الشفط في الأماكن الحيوية

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، أستمرار اعمال كسح تجمعات المياة وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط اى تجمعات لمياة الامطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين .

وأضاف أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

كما أعلن أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول.