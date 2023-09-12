آخر إيرادات فيلم مندوب مبيعات في السينمات

جمع فيلم مندوب مبيعات، بطولة بيومي فؤاد وآيتن عامر، إيرادات متدنية، وجمع أمس الأحد 319 جنيهًا في شباك التذاكر، حيث احتل المركز الـ11، والأخير في دور العرض السينمائي، ودارت أحداثه حول سعيد الذي يسافر للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ بالبحث عن علاقة رومانسية جديدة من أجل الزواج والاستقرار، لكن محاولاته تفشل دائمًا، حتى يلتقي بفريدة وتتطور علاقة حب متبادلة بينهما.

عرض فيلم مندوب مبيعات، بطولة آيتن عامر وبيومي فؤاد، منذ أيام في دور العرض المصرية بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في السعودية والإمارات وباقي دول الخليج، إذْ كان قد تم طرحه هناك يوم 17 من شهر أغسطس الماضي.

وكانت طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي النهائي للفيلم، وتصدره أبطاله، بيومي فؤاد وأحمد فتحي.



وكانت الشركة الموزعة للفيلم قد حددت يوم 17 من أغسطس الجاري موعدا لطرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية ومختلف دول العالم.



الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه حامد صالح الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمر 2022 الى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

قصة فيلم مندوب مبيعات

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي ويتعرف على امرأة، ويعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج دائما، حتى يتعرّف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، وهبة عبدالعزيز، ويسرا المسعود، وإيمان يوسف، ووائل عوني، وأيمن قنديل، ومنى فاروق، ولمياء كرم، تأليف وإخراج حامد صالح.

وكان شارك بيومي فؤاد فى فيلم "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي، والذي حقق نجاحًا فى السينمات.

وكان شهد الإعلان الرسمي للفيلم مشاهد رومانسية جمعت ليلى علوي وبيومي فؤاد، قبل أن تتهم شخصية حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهم بأنه مريض.

ثم تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان "شوجر دادي".

تعاون بيومي وليلى علوي للمرة الثانية:

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.