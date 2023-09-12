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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رابطة الأندية: ننتظر قرارًا بشأن زيادة الجماهير خلال ساعات

أحمد دياب رئيس رابطة
أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة بشأن قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024.

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وقال أحمد دياب فى تصريحات إذاعية:" رابطة الأندية تسير علي الطريق الصحيح ونسعي بقوة لإنجاح الدوري المصري الممتاز ، الذي يملك كل الإمكانيات ليكون الأفضل ".

وأضاف:" نسعي الفترة المقبلة لعودة الجماهير المصرية للمدرجات بشكل كامل بإذن الله ونسعي لزيادة الجماهير لعدد أكبر من 10 آلاف مشجع ، وان شاء الله ننتظر خلال 72 ساعة قرار في ما يخص الجماهير.

دياب: نملك قرارًا بحضور 10 آلاف مشجع

وأتم: “ نملك الآن قرار بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 لكل فريق خلال الموسم الجديد ونسعي لزيادة العدد قبل انطلاق المسابقة ”.

ويذكر أن قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز أقيمت أمس واسفرت عن مباريات قوية ضمن لقاءات الجولة الأولى وأبرزها الأهلي أمام المصري والزمالك أمام بيراميدز.

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