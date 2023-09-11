الإسماعيلي يصطدم بالوافد الجديد في إفتتاحية الدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرعة بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم حاليًا وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدول مواعيد مباريات الإسماعيلي بالدوري المصري

مباريات الإسماعيلي بالدور يالمصري

زد × الإسماعيلي

الإسماعيلي × الاتحاد

الأهلي × الإسماعيلي

الإسماعيلي × فاركو

الداخلية × الإسماعيلي

الإسماعيلي × طلائع الجيش

بيراميدز × الإسماعيلي

الإسماعيلي × البنك الأهلي

إنبي × الإسماعيلي

الإسماعيلي × فيوتشر

المصري × الإسماعيلي

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي × الزمالك

الجونة × الإسماعيلي

الإسماعيلي × بلدية المحلة

المقاولون العرب × الإسماعيلي

الإسماعيلي × سموحة

ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.