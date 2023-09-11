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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي

أسفرت قرعة الدوري المصري "دوري النيل" للموسم الجديد 2023/2024، عن مواجهات نارية وقوية.

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جدول مباريات المقاولون العرب بالدوري المصري لموسم 2023-2024

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في الجولة العاشرة بالدور الأول من المسابقة، بينما سيلتقي القطبين في الجولة الـ 27 في الدوري الثاني من البطولة.

ويواصل الأهلي استعدادته القوية لمواجهات الموسم الجديد، حيث سيلتقي بالمصري البورسعيدي في الجولة الأولي.

فيما سيواجه سيراميكا في الجولة الثانية، وستكون الثالثة أمام الإسماعيلي، ويلتقي بـ الجونة في الرابعة، ليقابل بعدها بلدية المحلة في الجولة الخامسة.

وتشهد الجولة السادسة مواجهة الأحمر للمقاولون العرب، بينما سيحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة السكندري بالجولة السابعة.

في سياق متصل، يلتقي زد "الصاعد حديثًا" الأهلي في ثامن جولات، بينما سيواجه بالاتحاد السكندري في تاسع جولات دوري النيل.

ويواجه الزمالك بالجولة العاشرة، بينما الجولة الحادي عشر سيواجه فاركو، ويقابل الأهلي نظيره الداخلية في الجولة الـ 13.

فيما سيكون هناك مواجهة قوية تجمع الأهلي بـ بيراميدز في الجولة الرابعة عشر، وسيلتقي بـ البنك الأهلي في الجولة الـ 15.

وفي الجولة السادسة عشر سواجه بـ إنبي، بينما سيحل ضيفًا ثقيلًا على فيوتشر في الجولة الأخير الـ 17.

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