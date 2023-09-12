منطقة سوهاج الأزهرية تجري إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، البدء في إجراء إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف، للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن إمتحانات القبول تشمل طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، مضيفًا أن أماكن عقد الإمتحانات تم اختيارها بمعرفة الإدارات الأزهرية بالمراكز تيسيرًا على الطلاب.

وأكد رئيس المنطقة مراعاة عدم حدوث أى مظاهر للزحام من خلال تخصيص أيام معينة للصفوف، مع إتاحة يوم للمتخلفين عن الحضور في ختام الامتحانات.



وأشار الدكتور على قدري، مدير إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب أن الامتحانات تبدأ من اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١م وحتى الخميس ٢٠٢٣/٩/١٤ م.

وفي سياق متصل عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اجتماعا موسعاً بمنسق الدمج ومديري المراحل التعليمية بالمنطقة لمناقشة تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن تطبيق الدمج بالمراحل التعليمية، تناول رئيس المنطقة الأزهرية تشكيل لجنة القبول وفقاً لقرار فضيلة وكيل الأزهر الخاص بتشكيل لجان القبول لطلاب الدمج بالمعاهد الأزهرية .

كما أوضح للحضور ضرورة قبول طلبات الدمج وفقاً لنوع الإعاقة ودرجتها المنصوص عليها وفقاً لقرار وكيل الأزهر الشريف ، مضيفاً أن نظام الدمج سيشمل جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي .

ونبه رئيس منطقة سوهاج الأزهرية أن طلبات الدمج الخاصة بالصفين الثانى والثالث الثانوي سيتم عرضها والبت فيها من خلال اللجنة المركزية للدمج بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأشار رئيس المنطقة لآليات صدور قرار الدمج وقبول ملفات التلاميذ والطلاب المتقدمين بطلب الدمج ودور لجنة القبول المركزية بالمنطقة فى التنسيق مع اللجنة المركزية بقطاع المعاهد فى قبول حالات الدمج.

ومن جانبه ألقى الدكتور موهوب عيسى منسق الدمج بمنطقة سوهاج الأزهرية الضوء على دور منسقي الدمج بالإدارت والمعاهد الأزهرية منوهاً أن عدد معاهد الدمج بالمرحلة الابتدائية وصل ل ٥٩ معهد مضيفاً أنه سيتم ترشيح ثلاثة معاهد بكل إدارة تعليمية للبدء في تطبيق الدمج بالمرحلتين الإعدادية والثانوية للبنين والبنات وأنها ستكون مناسبة لنمو التلاميذ بالمعاهد الابتدائية وذلك عقب اعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأعربت الدكتورة لبنى السيد على مدير رياض الأطفال بالمنطقة عن بدء استعداد الروضات الواقعة جغرافيا فى نطاق معاهد الدمج لقبول الحالات التى تحتاج للقبول برياض الأطفال .

حضر الإجتماع الدكتور نادي طه مدير التعليم الابتدائي، والدكتور مرتضى أبو شارب مدير التعليم الإعدادي، والدكتور عمر تمام مدير التعليم الثانوي، والدكتور عبد الحكم محمد حسين مدير التعليم النموذجى، والمهندس وائل السيد مدير الإدارة الهندسية .