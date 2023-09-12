مسابقة بحثية عن أخطار الإدمان والمخدرات بمركز شباب الشورانية بالمراغة

نفذ مركز شباب الشورانية، التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، الموافق ١٢ من شهر أغسطس الجاري، مسابقة بحثية عن أخطار الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع بمقر المركز، وذلك تنفيذًا الخطة الداخلية للمركز عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ { طلائع}، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة .



تابعت المسابقة وقيمتها جيهان فاضل، معلمة لدى التربية والتعليم، والذي إستهلت المسابقة بالترحيب بالحضور، شاكرةً لجهود مديرية الشباب والرياضة بسوهاج لمجابهة تلك النوعية من المشاكل عن طريق الأبحاث المقدمة من المشاركين.

تناولت الأبحاث عدد من النقاط عن الإدمان والتعاطي منها التعرف علي ظاهرة الإدمان والمخدرات وأنواعها المنتشرة والأسباب المؤدية للإدمان وضعف الوازع الديني لدى الشباب ومجاراة رفقاء السوء وبعض العادات المتعارف عليها حديثاً في المناسبات والأفراح وأبرز تكاتف أجهزة الدولة لمجابهة خطر الإدمان والمخدرات ومساندة صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات للفرد والمجتمع.





وعلي جانب المسابقة البحثية دارت حوارات هامشية جادة بين المقيمة والمشاركين تمركزت في بعض الأسئلة المتبادلة حيز المسابقة وفي نهاية اللقاء أبدى الجميع عن إمتنانهم وسعادتهم البالغة لمشاركتهم في مثل هذه النوعية من المسابقات والتي بدورها تحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

وأشاد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة بدور مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج ودورها في مجابهة تلك النوعية من المشاكل ووضع أساليب جديدة للتعامل مع تلك الظاهرة.